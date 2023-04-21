Bin 100 lira değerinde oyuncak çalan kadın güvenlik kamerasına yakalandı

Eskişehir’de bir alışveriş merkezindeki oyuncak mağazasında yaşanan hırsızlık, güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Rahat tavırlar ile mağaza içinde uzun süre dolaşan genç kadın, bin 100 lira değerindeki oyuncağı çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin oyuncakların tuşlarına basarak incelemesi dikkat çekti.

Oyuncağı almadan önce bir süre rafları inceleyen genç kadın, istediği oyuncağı bulunca etrafındaki insanları da umursamadan koca bir kutuyu çantasına koydu. Daha sonra hızlı adımlar ile mağazadan çıkan genç kadın, kayıplara karıştı. Olay, mağaza görevlilerinin eksik ürünü gördükten sonra güvenlik kamera kayıtlarını izlemeleriyle ortaya çıktı.

