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Bin 320 rakımlı parkurda unutulmaz macera

16.10.2023 15:29 | Son Güncelleme:
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin doğa tutkunlarının vazgeçilmesi olan Doğa Yürüyüşleri programı çerçevesinde yaklaşık 100 kişilik grup, bin 320 rakımlı Keremali Çamlıca Gölü Parkuru’nda unutulmaz bir macera yaşadı.

Bin 320 rakımlı parkurda unutulmaz macera

Sakarya Büyükşehir Belediyesi yıllardır gelenek haline gelen, doğaseverlerin vazgeçilmezi olan Doğa Yürüyüşleri programına farklı rotalarla devam ediyor. Tabiat hayranlarına şehrin doğasını, kültürünü, iklimini, zorlu ormanlarını tanıma fırsatı veren ve uzman ekiplerle macera yaşarken bilgilendiren program Keremali parkuru ile devam etti. Yaklaşık 100 kişilik ekip spor ve egzersiz hareketlerini yaparak hazırlıklarını tamamladı ve sığ ormanlar arasında unutulmaz bir yolculuğa çıktı. Yürüyüş yaklaşık 800 rakımlı bir noktadan başladı.
Dik yokuşları, engebeli arazileri ve ormanlık alanlarıyla katılımcıları zorlarken heyecanı doruğa çıkaran yürüyüşte bin 320 rakımlı Keremali Çamlıca Gölü’nde mola verildi. Yeşilin, gölün ve oksijenin huzurunu yaşayan kalabalık ekip mola sonrası ormanlar arasından parkura devam etti ve günü 16 kilometrelik bir yürüyüş sonunda zirvede tamamladı. Program sonunda doğaseverler, “Programın başından sonuna dek alanında uzman eğitimciler ile doğa yürüyüşümüzü tamamladık. Bizlere olan ilgi ve alakaları ve vermiş olukları desteklerden dolayı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’ ye teşekkür ederiz” diyerek teşekkürlerini sundu.

Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Doğa yürüyüşleri farklı ve zor parkurda devam edecek. Başvurular resmî sitesinden (www.sakarya.bel.tr) ve kurum telefonlarımızdan [444 40 54 (Dahili: 4102)] yapılıyor. Vatandaşlarımızın katılım sağladığı süre boyunca yürüyüş programımız devam edecek. Doğayı, Sakarya’nın eşsiz zenginliklerini keşfetmeye devam ediyoruz” denildi.

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