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Bin 567 pehlivan Manisa’da altın kemer için kol bağladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yuntdağı Yağlı Güreşleri büyük heyecanla başladı. CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin önemli etaplarından biri olan organizasyonda Türkiye’nin dört bir yanından gelen bin 567 pehlivan, Ortaköy Güreş Alanı’nda er meydanına çıktı.

Bin 567 pehlivan Manisa’da altın kemer için kol bağladı
Emre Şen

Manisa’da 5-6-7 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde boy ayrımı işlemlerinin tamamlanmasının ardından müsabakalar başladı. Minik boylardan başpehlivanlığa kadar tüm kategorilerde kıyasıya mücadelelerin yaşandığı güreşlerde, büyükorta, başaltı ve başpehlivanlık kategorilerinde ilk tur karşılaşmaları nefes kesti. Yuntdağı Er Meydanı’nda düzenlenen organizasyonu Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ulaş Aydın ve Erk Kayabaş, Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Özge Arslan, Mehmet Doğan ve Hakan Gürtunca, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Küçük ile Bilal Öz, Genel Sekreter Vekili Gonca Özgenç ve Yuntdağı Yağlı Güreşleri Ağası Hacı Serdar Sunma da takip etti.

Organizasyonun ikinci gününde başpehlivanlık kategorisinde üst tura yükselme mücadeleleri yapılacak. Başaltı ve büyükorta boylarında da final gününe kalacak isimler belli olacak.

Final gününde ise çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları gerçekleştirilecek. Büyük heyecana sahne olması beklenen final karşılaşmasının ardından 2026 Manisa Büyükşehir Belediyesi Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı belli olacak.
Öte yandan güreş alanında kurulan yiyecek ve içecek stantları da vatandaşların hizmetine sunuldu. Organizasyon boyunca ziyaretçilerin ihtiyaçlarının karşılanacağı belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, tüm vatandaşları er meydanına davet ederek, "Ata sporumuz yağlı güreşin heyecanını Yuntdağı Er Meydanı’nda hep birlikte yaşıyoruz. Türkiye’nin önemli pehlivanlarını Manisa’da ağırladığımız bu büyük organizasyonun kentimize değer kattığına inanıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum" dedi.

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Güreş yağlı güreş
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