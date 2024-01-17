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Bin 700 seçmenli mahallede 10 muhtar adayı tartışma konusu oldu

İHA İHA
17.01.2024 09:28 | Son Güncelleme:
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Gümüşhane’de yaklaşık bin 700 seçmenli Oltanbey Mahallesi’nde seçime aylar kala 10 muhtar adayının çıkması tartışma konusu oldu.

Bin 700 seçmenli mahallede 10 muhtar adayı tartışma konusu oldu

Mahallede seçime kadar muhtar aday sayısında artış beklenirken vatandaşlar muhtarlığın meslek haline gelmemesi gerektiğini savundu.

Gümüşhane’nin merkezinde bulunan ve neredeyse tamamının kooperatiflerden oluştuğu Oltanbey Mahallesi’nde seçime aylar kala 10 muhtar adayı çıktı. Hazırlanan son listelere göre yaklaşık bin 700 seçmenin yer aldığı mahalle 4 cadde ve 7 sokaktan oluşurken vatandaşlar kent genelindeki mahalle muhtarlığı adaylıklarında artış olduğunu söyleyerek, muhtarlığın meslek haline gelmemesi gerektiğini savundu.

“Muhtar maaşları asgari ücretle yarışmamalı”

Muhtarlara verilen maaşın fazla olduğunu ve bu durumun muhtarlıkları meslek haline getirdiğini savunan Oltanbey Mahallesi mevcut muhtarı ve muhtar adayı Emir Osman Yılmaz, “Oltanbey Mahallesi şu anda şantiye diyebileceğimiz bir yapıya sahip biz de bununla yıllardır mücadele ediyoruz zaten. Mahallemizde ortalama 1700 seçmenimiz var. Ben mevcut muhtar olarak şunu söyleyeyim bence maaş yüksek, bunu meslek haline getirmemeliydi devletimiz. Birileri mevcut işlerinin zorluğundan yorulmuş olacak ki bu yönde bir hamle ile kendilerine maaş bağlatmaya çalışıyorlar. Bu maaş için yapılacak bir iş değil. Meslek olmamalı. Bir de bizim mahallemizde gecekondu yok, cadde sayımız az ve hep kooperatiflerden oluşması insanlar için daha kolay bir muhtarlık düşüncesi doğuruyor. Silah deniliyor, muhtarlara silah verilmesi de yanlış bence. Bunun dışında maaş diyebiliriz, asgari ücretle yarışmamalı bence. Belediyeler tarafından bir ofis tahsis edilmeli ve sadece ofis giderleri karşılanmalı diye düşünüyorum” diye konuştu.

“BELEDİYELERİN SORUMLULUK BÖLGELERİNDE MUHTARLIĞA GEREK YOK”

Muhtar adaylarının genelde maaş için aday olduklarını söyleyen Zeki Bıçakçı, “Genelde maaş için bu kadar aday olduğunu düşünüyorum. Belediyelerin kontrolüne olan yerlerde de devlete yük olduklarını düşünüyorum, yöneticilerin buna bir an önce dur demesi lazım. Köylerde muhtarlıklar olabilir ama belediyeler zaten hizmetini veriyor. Bu kadar muhtar adayının birinci sebebi maaş yani başka bir neden yok yani, hizmet daha sonra geliyor” dedi.
“Maaş alayım, silahı belime takayım düşüncesi yanlış”
Mahallesini güzelleştirmek isteyenlerin aday olması gerektiğini ifade eden Alper Tunga Çakır, “Ben aslında fazla ya da az olarak görmüyorum. Ben de mahallem için düşünüyorum burada peyzaj düzenlemesi yapalım, nasıl faydalı olabilirim diye. Bunu düşünen insan sayısı fazlaysa bence bu iyi bir şey ama sırf ben de maaş alayım ben de silahı belime takayım şeklinde düşünen fazlaysa bu tabi ki çok kötü bir şey” ifadelerini kullandı.

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