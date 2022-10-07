Binali Camgöz'ün elebaşılığını yaptığı suç örgütü davasında savcı mütalaasını sundu

İZMİR (AA) - İzmir'de elebaşılığını Binali Camgöz'ün yaptığı suç örgütüne yönelik davada Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki görüşünü bildirdi.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 60 sanıklı davanın duruşmasına tutuklu sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Tutuksuz yargılanan bir kısım sanık ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Savcı, mütalaasında Karadağ'da tutuklu bulunan Binali Camgöz'ün de aralarında olduğu 4 firari sanık hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonuçlarının beklenmesi istedi.

Bir esnafın bacaklarından vurulması olayının azmettiricisi olduğu iddiasıyla yargılanan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün, bu suçtan 1 yıl 6 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapsini isteyen savcı, diğer 55 sanık için de çeşitli hapis cezaları talep etti.

Taraf avukatları, savunma için süre istedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 28 Ekim'e ertelendi.

- Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Binali Camgöz'ün elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik 38 şüpheli hakkında iddianame hazırlamıştı.

İddianamede Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'in 11 Ocak 2020'de silahlı saldırıya uğramasının aralarında bulunduğu çok sayıda suça yer verilmişti.

Bu iddianamede müşteki sıfatıyla bulunan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz hakkında daha sonra bir esnafın bacaklarından silahla vurulması olayına ilişkin, "azmettirme" suçlamasıyla başka bir iddianame hazırlamış ve diğer dosyayla birleştirilmişti.

Dava açıldığında 38 olan sanık sayısı, diğer dosyaların da birleştirilmesiyle 60'a çıkmıştı.

"Deniz" ismiyle de bilinen ve "kırmızı bülten" çıkartılan firari sanık Binali Camgöz, 6 Temmuz'da Karadağ'ın başkenti Podgorica'da sahte kimlikle yakalanmıştı.

