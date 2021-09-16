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Binali Yıldırım, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı Binası Açılış Töreni'ne katıldı

16.09.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binali Yıldırım, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı Binası Açılış Töreni'ne katıldı

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin Kırşehir İl Başkanlığı Binası Açılış Töreni'ne iştirak etti.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı açılış töreninde yaptığı konuşmada, vatandaşları, Ahi Evran Veli'nin şehri Kırşehir'den sevgi ve saygıyla selamladığını ifade ederek, günlerinin mübarek, geleceklerinin aydınlık olmasını diledi.

Yıllar boyu devam eden Ahi Evran anma toplantılarında bugün liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırşehir'de olduğunu belirten Yıldırım, "Bu önemli günde dayanışmayı, kardeşliği, birlik ve beraberliği göstermek ve bu zor günleri hep beraber geçirmek için canla başla 1,5 yıldır gayret ediyoruz. Dünyaya örnek bir salgın mücadelesini başarıyla vermenin haklı gurunu hep birlikte yaşıyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, yeni il binasının güzel günlere vesile olmasını Cenabıhak'tan niyaz ettiğini de söyledi.

Vatandaşlara, "Kırşehir, 2023'e hazır mısın? 2023'te destan yazacak mıyız?" diye seslenen Yıldırım, "Evet" cevabını alınca, "Allah sizden razı olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum." karşılığını verdi.

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