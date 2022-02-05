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Binali Yıldırım: "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu gayet iyi, sıkıntı yok"

05.02.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kovid-19 olunca herkese karantina var. Cumhurbaşkanı bundan muaf değil. Dolayısıyla bu süreci evinde Hanımefendiyle beraber geçirecekler. Gelmiş geçmiş olsun diyoruz"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19 sürecini evinde eşi Emine Erdoğan'la beraber geçireceklerini belirterek "Sağlık durumu gayet iyi, bir sıkıntı yok. Gelmiş geçmiş olsun diyoruz." dedi.

Kilimli Belediyesi önünde halka hitap eden Yıldırım, bütün hizmetlerin arkasında önce halkın olduğunu söyledi.

Halkın 20 yıldır hep yanlarında durduğunu ve destek olduğunu anlatan Yıldırım, "Biz de Cumhurbaşkanımız, liderimizin ekibi olarak onunla beraber 20 yıldır gece gündüz demeden çalışarak gayret ederek ülkemizi baştan başa hizmetlerle donattık. Dolayısıyla daha gidecek çok yolumuz var. Yapacak çok işimiz var." diye konuştu.

Bu coşku, sevgi ve muhabbet var oldukça kimsenin önlerine çıkamayacağını vurgulayan Yıldırım şöyle devam etti:

"Birtakım hesap kitap yapanlar var. 15 sefer meydanlara indik. 'Yenilen güreşçi güreşe doymaz.' derler. 16'ncı sefer de mindere gelecekler mi? Orada gereken cevabı verecek miyiz? Allah sizden razı olsun. Yapılan bütün bu eserlerin, yapılacak eserlerin Zonguldak'ımıza, Kilimli'ye ve bütün ilçelere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugün kışın bu güneşli gününde bizlere, milletvekillerimize, belediye başkanımıza, belediye başkanlarımıza gösterdiğiniz bu sevgi, muhabbet, coşkudan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Rabb'im ayağınıza taş değdirmesin. Rabb'im bu ülke için her türlü kötülüğü düşünenlere fırsat vermesin. Allah'a emanet olun."

Yıldırım, konuşmasının ardından Türkiye'nin ilk cep uydusunu tasarlayan Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı ile bir araya geldi.

- "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu gayet iyi"

Çıkışta bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını hatırlatması üzerine "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Erdoğan'ın aslında bugün Zonguldak'a gelmeyi planladığını aktaran Yıldırım şunları kaydetti:

"Dün akşam Kovid-19 olduğunun anlaşılması üzerine bizi görevlendirdi. Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir, bakanlarımız, milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız olarak daha önce planlanan buradaki Kilimli-Zonguldak tünellerini, kavşaklarını ve diğer birçok 84 eserin açılışını gerçekleştirdik. Kendisiyle de bu sabah görüştüm. Kovid-19 olunca herkese karantina var. Cumhurbaşkanı bundan muaf değil. Dolayısıyla bu süreci evinde Hanımefendiyle beraber geçirecekler. Sağlık durumu gayet iyi, bir sıkıntı yok. Gelmiş geçmiş olsun diyoruz. Bu bela da inşallah memleketimizin, milletimizin başından tüm dünyanın başından tez zamanda defolur. Böylece normal hayata dönmüş oluruz."

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