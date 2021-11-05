Binard kavurması (şalgam turbu) nasıl yapılır? Binard kavurması (şalgam turbu) malzemeleri neler?

Şalgam suyu yani binard ile hazırlanan kavurma, oldukça doyurucu ve sağlıklıdır. Oldukça az malzeme ile hazırlanan binard kavurmasını evde kolaylıkla pişirebilirsiniz. İşte binard kavurması (şalgam turbu) malzemeleri ve tarifi!

BİNARD KAVURMASI (ŞALGAM TURBU) MALZEMELERİ

Pul biber

500 gr şalgam turpu (binard)

Tuz

50 gr tereyağı veya sıvıyağı

50 gr (1 adet) kuru soğan

BİNARD KAVURMASI (ŞALGAM TURBU) NASIL YAPILIR?

Şalgamları temizleyip soyun. Ardından ince ince kuşbaşı şeklinde doğrayın. Pişirme tavasına sıvıyağı dökün ve soğanları ince ince doğrayıp ilave edin. Soğanlar kavrulduğunda şalgamları da ekleyin. Bütün malzemeleri yeniden tekrar kavurun. Tuz ve pul biberi ekledikten sonra servis edin. Afiyet olsun...



