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Binard kavurması (şalgam turbu) nasıl yapılır? Binard kavurması (şalgam turbu) malzemeleri neler?

05.11.2021 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binard kavurması (şalgam turbu) Batman yöresinin en meşhur yemeklerinden biridir. Batman yöresinde sık sık yapılan ve sofralarda yerini alan binard kavurmasının (şalgam turbu) 6 kişilik tarifini haberimizde bulabilirsiniz. İşte binard kavurması (şalgam turbu) malzemeleri ve tarifi!

Binard kavurması (şalgam turbu) nasıl yapılır? Binard kavurması (şalgam turbu) malzemeleri neler?

Şalgam suyu yani binard ile hazırlanan kavurma, oldukça doyurucu ve sağlıklıdır. Oldukça az malzeme ile hazırlanan binard kavurmasını evde kolaylıkla pişirebilirsiniz. İşte binard kavurması (şalgam turbu) malzemeleri ve tarifi!

BİNARD KAVURMASI (ŞALGAM TURBU) MALZEMELERİ

  • Pul biber
  • 500 gr şalgam turpu (binard)
  • Tuz
  • 50 gr tereyağı veya sıvıyağı
  • 50 gr (1 adet) kuru soğan

Binard kavurması (şalgam turbu) nasıl yapılır? Binard kavurması (şalgam turbu) malzemeleri neler?

BİNARD KAVURMASI (ŞALGAM TURBU) NASIL YAPILIR?

Şalgamları temizleyip soyun. Ardından ince ince kuşbaşı şeklinde doğrayın. Pişirme tavasına sıvıyağı dökün ve soğanları ince ince doğrayıp ilave edin. Soğanlar kavrulduğunda şalgamları da ekleyin. Bütün malzemeleri yeniden tekrar kavurun. Tuz ve pul biberi ekledikten sonra servis edin. Afiyet olsun...

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Anahtar Kelimeler:
Batman
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