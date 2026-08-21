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Binası bile olmayan üniversiteye büyük ilgi! Bu devlet okuluna sadece derece yapanlar girebildi

Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi, ilk kez öğrenci kabul ettiği yılda yüksek puanlı adayların dikkatini çekti. Henüz kendi binası ve akademik yapılanması tamamlanma aşamasında olan fakülte, sunduğu yüksek burs imkanları ve öğrencilerin ilk üç yıl İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde eğitim görecek olmasıyla 30 kişilik kontenjanını doldurdu.

Binası bile olmayan üniversiteye büyük ilgi! Bu devlet okuluna sadece derece yapanlar girebildi
Nilgün Arabacı

Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi, bu yıl ilk kez öğrenci kabul etmesine rağmen devlet üniversitelerinin tıp fakülteleri arasında dikkat çeken bir başarı elde etti. Nefes Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fakülte, 515,764 taban puan ve yaklaşık 9 bin 500 başarı sırasıyla öğrenci alarak birçok köklü tıp fakültesini geride bıraktı.

30 KONTENJAN TAMAMEN DOLDU

YKS yerleştirme sonuçlarına göre Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 30 kişilik kontenjanının tamamı doldu. Fakülteye yerleşen son adayın başarı sırasının yaklaşık 9 bin 632 olduğu belirtildi.

Yeni kurulan fakültenin gördüğü yoğun ilgide, öğrencilere sunulan burs imkanlarının yanı sıra eğitimin ilk üç yılının İstanbul'da gerçekleştirilecek olması etkili oldu.

İLK 3 YIL ÇAPA'DA EĞİTİM GÖRECEKLER

Üniversitenin daha önce yaptığı açıklamaya göre, Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, fakültenin fiziki altyapısı ve akademik kadrosu tamamlanıncaya kadar birinci, ikinci ve üçüncü sınıf eğitimlerini İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde sürdürecek.

Öğrencilerin dördüncü sınıftan itibaren ise Bitlis'te eğitimlerine devam etmesi planlanıyor. Üniversite yönetimi, fakülte binasının inşaatı ve akademik personel çalışmalarının eş zamanlı olarak sürdüğünü belirtiyor.

Binası bile olmayan üniversiteye büyük ilgi! Bu devlet okuluna sadece derece yapanlar girebildi 1

BAŞARI SIRASINDA GÖRE 50 BİN LİRAYA KADAR BURS

Fakülteyi tercih eden öğrenciler için dikkat çeken bir burs desteği de açıklandı. İlk 15 bin başarı sırası içinde yer alan öğrencilerin aylık 50 bin TL, 15 binin üzerindeki başarı sırasıyla yerleşen öğrencilerin ise aylık 30 bin TL burs alacağı duyuruldu.

Bu imkanların, özellikle yüksek başarı sırasına sahip öğrencilerin tercihlerini Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yana kullanmasında etkili olduğu değerlendiriliyor.

"İLGİYİ BEKLİYORDUK"

Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmed Galip Halidi de yoğun ilginin beklenen bir sonuç olduğunu belirtti. Halidi, öğrencilerin İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde eğitim alma fırsatı ile sunulan burs desteğinin tercih sürecinde önemli rol oynadığını ifade etti.

Halidi, fakülte binasının inşaatının sürdüğünü ve akademik kadronun oluşturulması için çalışmaların devam ettiğini belirterek, öğrencilerin üç yıl boyunca İstanbul'da eğitim görmesinin planlandığını, ancak fiziki ve akademik altyapının daha erken tamamlanması halinde bu sürenin değişebileceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Tıp Bitlis
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