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Bingöl Belediyesi yolları kendi ürettiği asfaltla yeniliyor

29.08.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan’ın vizyon projelerinden olan ve kentin elzem yatırımları arasında yer alan asfalt plenti tamamlandı.

Belediye, bu yıl 134 bin metrekare yol ağını kendi ürettiği asfalt ile yeniliyor.

Bingöl Belediye tarafından yaklaşık 40 Milyon yatırım tutarıyla 21 bin 650 metrekare alan üzerine inşa edilen asfalt plenti tamamlandı. Saatte 160 ton üretim kapasitesine sahip plentte üretilen asfalt ile kent geleninde BSK asfalt çalışmalarına start verildi. Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Yeşilyurt Mahallesi’nde sürdürülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Başkan Arıkan, kentin tüm mahallelerinde ana arterler başta olmak üzere BSK asfalt çalışması yapılacağını söyledi. Bu yıl 134 bin metrekarelik yol ağının yenileneceğini ifade eden Başkan Arıkan, “Allah’a şükür bugün vizyon projelerimizden yine biri olan asfalt plentimizi hizmete sokmanın ve vatandaşımıza bu güzel hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah ilk öncelikle her mahallemizin ana caddelerinden ve bağlantı yollarından başlayarak ilimizdeki bütün kilitli parke taşını ortadan kaldıracağız. Her bir caddenizi her bir sokağımızı İnşallah sıcakla sıcak asfaltla buluşturacağız. Günlük 160 ton kapasiteli asfalt plentimiz bugün itibarıyla artık her sokağımızı, her caddemizle buluşturacağız. Allah’a şükür satın alan belediyeden üreten belediyeye geçiş yaptık. Bu ilimiz için çok önemli. Bu yıl 134 bini aşan bir metrekareye inşallah asfaltla buluşturacağız. Her yıl büyüterek çoğaltacağız. Asfaltta buluşturduğumuz yollar vatandaşımıza da çok büyük bir kolaylık sağlamış olacak. Bu anlamda bu hizmeti çok önemsiyoruz. Sahada arkadaşlarımızla bütün ekiplerimizle çok düzgün bir şekilde ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Bu yılın sonunda inşallah vatandaşımız her mahallenin ana caddelerini, bağlantı yollarını bir şekilde tamamlandığını ve bu güzel hizmeti kendilerine sunulduğuna şahit olacaklar. Bundan sonraki süreçte de inşallah bu hizmetimizi tamamladığımızda vatandaşımıza bu hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşamış olacağız. Ben bu hizmetin Bingöl’ümüze ilimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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