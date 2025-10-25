SPOR

Bingöl’de 750 öğrenciye forma desteği

Bingöl’de başlatılan ’Çocuklarımız Formasız Kalmasın’ kampanyası kapsamında 750 öğrenciye forma hediye edildi.

Bingöl’de 750 öğrenciye forma desteği
Emre Şen

12 Bingölspor tarafından başlatılan ’Çocuklarımız Formasız Kalmasın’ kampanyası kapsamında, Bingöl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği maddi durumu olmayan öğrencilere 750 lisanslı 12 Bingölspor forması ve çeşitli spor malzemeleri dağıtıldı. Binyad Derneği’nin sponsorluğunda gerçekleştirilen kampanyada, öğrencilerin yanı sıra 90 öğretmene de forma hediye edildi. Sosyal sorumluluk bilinciyle yürütülen etkinlikte, çocukların spora teşvik edilmesi ve takım ruhunun güçlendirilmesi amaçlandı.

Forma dağıtımının ardından öğrenciler, 12 Bingölspor’un evinde Mazıdağı Fosfat Spor ile oynadığı karşılaşmayı tribünden izleme fırsatı buldu. Renkli anlara sahne olan etkinlikte, öğrencilerin takımlarına olan coşkulu desteği dikkat çekti.

Kulüp yöneticileri, kampanyanın amacının çocukların spora ilgisini artırmak ve kentteki dayanışma ruhunu güçlendirmek olduğunu belirterek, destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

