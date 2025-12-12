SPOR

Messi ile tanışmanın bedeli dudak uçuklattı! Yıldız ismin Hindistan ziyareti gündem oldu

Dünya futbolunun efsaneci futbolcularından Lionel Messi bir etkinlik kapsamında Hindistan'a gidiyor. En son 2009 yılında bir hazırlık maçı için Hindistan'a giden Messi'ye büyük bir ilgi olması beklenirken, organizatörlerin halkın Messi ile tanışması için çarpıcı bir hizmette bulunduğu belirtildi.

Messi ile tanışmanın bedeli dudak uçuklattı! Yıldız ismin Hindistan ziyareti gündem oldu
Burak Kavuncu

Kariyerine Amerika Birleşik Devletleri'nde Inter Miami formasıyla devam eden Lionel Messi bir etkinlik kapsamında Hindistan'a gidiyor. En son 16 yıl önce hazırlık maçı için Hindistan'ı ziyaret eden Arjantinli yıldızın bu gelişi epey gündem olacağa benziyor.

MESSI İLE TANIŞIP, TOKALAŞACAK!

Messi ile tanışmanın bedeli dudak uçuklattı! Yıldız ismin Hindistan ziyareti gündem oldu 1

Organizatörler, etkinlik kapsamında sadece bir kişinin Messi ile tokalaşacağını, yüz yüze konuşulabileceğini, grupça fotoğraf çekilebileceğini belirtiyor.

BEDELİ DUDAK UÇUKLATTI!

Messi ile tanışmanın bedeli dudak uçuklattı! Yıldız ismin Hindistan ziyareti gündem oldu 2

Organizatörlerin bu etkinlik için istediği para ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Yıldız oyuncuyla tanışmanın bedelinin 10 lakh yani yaklaşık 500 bin lira olduğu iddia edildi.

Anahtar Kelimeler:
Hindistan Lionel Messi
