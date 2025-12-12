Messi ile tanışmanın bedeli dudak uçuklattı! Yıldız ismin Hindistan ziyareti gündem oldu

Kariyerine Amerika Birleşik Devletleri'nde Inter Miami formasıyla devam eden Lionel Messi bir etkinlik kapsamında Hindistan'a gidiyor. En son 16 yıl önce hazırlık maçı için Hindistan'ı ziyaret eden Arjantinli yıldızın bu gelişi epey gündem olacağa benziyor.

MESSI İLE TANIŞIP, TOKALAŞACAK!

Organizatörler, etkinlik kapsamında sadece bir kişinin Messi ile tokalaşacağını, yüz yüze konuşulabileceğini, grupça fotoğraf çekilebileceğini belirtiyor.

BEDELİ DUDAK UÇUKLATTI!

Organizatörlerin bu etkinlik için istediği para ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Yıldız oyuncuyla tanışmanın bedelinin 10 lakh yani yaklaşık 500 bin lira olduğu iddia edildi.