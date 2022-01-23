Bingöl-Erzurum kara yolu kar nedeniyle tır geçişine kapatıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl-Erzurum kara yolunda kar ve tipi nedeniyle tır geçişine izin verilmediği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bingöl-Erzurum kara yolunun 0-89'uncu kilometrelerinde yoğun kar yağışı ve tipi yaşandığı belirtildi.

Bu nedenle söz konusu yolun belirtilen aralığında tırların geçişine izin verilmediği kaydedildi.



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