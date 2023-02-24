Bingöl Karlıova'da biriken kar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

Karlıova Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl, yaptığı açıklamada, bu yıl ilçeye geç de olsa kar yağdığını söyledi.

Geç olmasına rağmen bol kar yağışı aldıklarını kaydeden Bingöl, "Tabii kar berekettir diyoruz ama vatandaşlarımızın özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşmasından dolayı bir o kadar da zorluk çıkarıyor. Bütün ekiplerimiz, iş makineleri ve kamyonlarla ilçede biriken karı temizliyoruz." dedi.

Karların iş makineleriyle kamyonlara yüklenip ilçe dışındaki bir alana götürüldüğünü anlatan Bingöl, "Bugün de hava sıcak ve kar erimeye başladı. Vatandaşlarımızın daha rahat hareket edebilmeleri adına ilçemizde kar temizleme çalışmalarına devam ediyoruz." diye konuştu.

