YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl Karlıova'da biriken kar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

Bingöl Karlıova'da biriken kar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

24.02.2023 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde biriken kar, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

Karlıova Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl, yaptığı açıklamada, bu yıl ilçeye geç de olsa kar yağdığını söyledi.

Geç olmasına rağmen bol kar yağışı aldıklarını kaydeden Bingöl, "Tabii kar berekettir diyoruz ama vatandaşlarımızın özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşmasından dolayı bir o kadar da zorluk çıkarıyor. Bütün ekiplerimiz, iş makineleri ve kamyonlarla ilçede biriken karı temizliyoruz." dedi.

Karların iş makineleriyle kamyonlara yüklenip ilçe dışındaki bir alana götürüldüğünü anlatan Bingöl, "Bugün de hava sıcak ve kar erimeye başladı. Vatandaşlarımızın daha rahat hareket edebilmeleri adına ilçemizde kar temizleme çalışmalarına devam ediyoruz." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karlıova’da metruk yapılar yıkılacakKarlıova’da metruk yapılar yıkılacak
Nikahlarına 2 gün kala Gaziantep'te depreme yakalanan çift, Van'da evlendiNikahlarına 2 gün kala Gaziantep'te depreme yakalanan çift, Van'da evlendi
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındıİstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Anahtar Kelimeler:
Karlıova kar taşıma

Bingöl Namaz Vakitleri 24 Şubat Cuma

İmsak
05:30
Sabah
06:51
Öğle
12:36
İkindi
15:41
Akşam
18:11
Yatsı
19:28
Bingöl ECZANELER
Bingöl ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.