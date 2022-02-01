Bingöl Karlıova'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 10 gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Karlıova ilçesinde yağış sonucu bazı tek katlı evler kara gömüldü.

Karlıova Belediyesi ekiplerince, ilçe merkezinde cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yürütülüyor.

10 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Özel İdare ekiplerince açılan kapalı köy yolları yeniden ulaşıma kapanıyor.

Vatandaşlardan Feyzi Arlı, ilçede sürekli kar yağdığını belirterek, "Yoğun kar yağışı nedeniyle yollar bir türlü açılamıyor." diye konuştu.



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