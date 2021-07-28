Bingöl Valisi Ekinci'den 4,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama:

BİNGÖL (AA) - Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesinde yaşanan 4,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu an için kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.
Vali Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 15.27'de Kiğı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini hatırlatarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
"Şu an itibarıyla bizlere ulaşan bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun." diyen Ekinci, ekiplerin gerekli kontrolleri ve tespitleri sürdürdüğünü belirtti.
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