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Bingöl Valisi Ekinci'den 4,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama:

28.07.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Şu an itibarıyla bizlere ulaşan bir olumsuzluk bulunmamaktadır"

Bingöl Valisi Ekinci'den 4,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama:

BİNGÖL (AA) - Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesinde yaşanan 4,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu an için kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Vali Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 15.27'de Kiğı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini hatırlatarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Şu an itibarıyla bizlere ulaşan bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun." diyen Ekinci, ekiplerin gerekli kontrolleri ve tespitleri sürdürdüğünü belirtti.

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