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Bingöl Valisi, muhtarlarla bir araya geldi

BİNGÖL HABERLERİ  | 17.12.2020 17:15 | Son Güncelleme

Bingöl’deki ova köylerinin muhtarlarıyla görüşen Vali Kadir Ekinci, “içme suyu konusunun ortak bir sorun olarak öne çıktığını görmekteyiz.

Bingöl’deki ova köylerinin muhtarlarıyla görüşen Vali Kadir Ekinci, “içme suyu konusunun ortak bir sorun olarak öne çıktığını görmekteyiz. İnşallah önümüzdeki yıl el birliği ile ova köylerimizin su sorununu çözecek ve köylülerimizin hayır dualarını alacağız” dedi.
Vali Kadir Ekinci, İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonunda merkeze bağlı ova köylerindeki muhtarlarla bir araya geldi. Vali Ekinci, muhtarlar tek tek söz alarak köylerine ait içme suyu, SYDV tarafından dar gelirli ailelere yapılan kömür yardımı, sağlık ocağı, kış öncesi tedbirleri gibi konuları aktardı.Köy muhtarlarını dinleyen ve her köyle ilgili ayrı ayrı notlar alan Vali Ekinci açıklamada bulundu.
Bir araya gelme amaçlarının ova köylerinin sorunlarını masaya yatırmak ve birlikte çözüm önerileri geliştirmek olduğuna değinen Vali Kadir Ekinci," Siz değerli muhtarlarımızdan farklı görüş, öneri ve talepler dinledik. Katkılarınız için teşekkür ediyorum. Öncelikle talep ve sorunların her birinin önem sırasına göre değerlendirileceğini belirtmek isterim. Ancak özellikle içme suyu konusunun ortak bir sorun olarak öne çıktığını görmekteyiz. Devletimiz vatandaşının sorunlarını çözmek ve ihtiyaçlarını gidermek için en ücra köşeye kadar her daim işinin başında, vatandaşının hizmetindedir. Bu kapsamda, konuyla ilgili olarak daha önceden devam eden çalışmalar ışığında şunu paylaşmak isterim. İnşallah önümüzdeki yıl el birliği ile ova köylerimizin su sorununu çözecek ve köylülerimizin hayır dualarını alacağız"diye konuştu.
Toplantı sonunda muhtarlar, köyleri ile ilgili sorunlarını ve taleplerini detaylı şekilde izah etme, doğrudan ilgili kurumlara aktarma fırsatını sunduğu için Vali Ekinci’ye teşekkür etti.

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