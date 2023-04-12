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Bingöl ve Elazığ'da dolu etkili oldu

12.04.2023 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl ve Elazığ'da etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Bingöl ve Elazığ'da dolu etkili oldu

Şehirde aralıklarla devam eden sağanak akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kısa süreli dolunun da etkili olduğu kentte, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

ELAZIĞ

Elazığ'da akşam saatlerinde bir süre etkili olan dolu yerini sağanağa bıraktı.

Yoğun yağışın etkisiyle bazı cadde ve sokaklarla alt geçitlerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, kent genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyururken, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, kuvvetli rüzgar nedeniyle baca gazı zehirlenmeleri gibi risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunmasını istedi.

Kentte sağanağın aralıklarla cuma gününe kadar süreceği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl Elazığ dolu sağanak yağış

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