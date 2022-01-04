Bingöl ve Elazığ'da kar nedeniyle 17 köye ulaşım sağlanamıyor

BİNGÖL/ELAZIĞ (AA) - Bingöl ve Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 17 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 3, ilçelerden Karlıova'da 5, Adaklı'da 2 ve Solhan'da 4 köye ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde de kar yağışı ve tipi dolayısıyla 3 köye ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.
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