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Bingöl-Yedisu kara yolunda heyelan riski nedeniyle çalışma yapılacak

BİNGÖL HABERLERİ  | 16.06.2020 15:12 | Son Güncelleme

Bingöl-Yedisu kara yolunda heyelan riski nedeniyle çalışma yapılacak

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından Bingöl-Yedisu kara yolunda heyelan riski nedeniyle çalışma gerçekleştirilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, heyelan riski nedeniyle 20. kilometreden itibaren 15.00-20.00 saatlerinde çalışma gerçekleştirileceğinden Bingöl-Yedisu kara yolunun ulaşıma kapanacağı bildirildi.

Açıklamada, çalışmanın yapılacağı saatler arasında Yedisu ilçesine ve afet alanına ulaşımın kontrollü olarak Çat kara yolu üzerinden verileceği belirtildi.

Bingöl-Yedisu kara yolu dün akşam heyelan dolayısıyla bir süreliğine ulaşıma kapanmıştı.

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