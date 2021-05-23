YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl'de 110 bin kök Hint keneviri ve 19 kilogram esrar ele geçirildi

Bingöl'de 110 bin kök Hint keneviri ve 19 kilogram esrar ele geçirildi

23.05.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de 110 bin kök Hint keneviri ve 19 kilogram esrar ele geçirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 110 bin kök Hint keneviri ile 19 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari ve teknik çalışmalar sonucu Genç kırsalında yasa dışı kenevir ekimi gerçekleştirildiği bilgisine ulaştı.

Ekiplerin dedektör köpeklerin de katılımıyla belirlenen bölgeye düzenledikleri operasyonda, ormanlık alandaki 4 farklı noktada 110 bin kök Hint keneviri ve 150 metre sulama hortumu içerisine gizlenmiş 19 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Güvenlik güçleri, bölge halkının da desteğiyle kent genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ile mücadelesini aralıksız sürdürecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli son halini paylaştı Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli son halini paylaştı
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
Öğrenciler Covid-19’a dikkat çekmek için yürüdüÖğrenciler Covid-19’a dikkat çekmek için yürüdü
Anahtar Kelimeler:
Bingöl

Bingöl Namaz Vakitleri 23 Mayıs Pazar

İmsak
03:08
Sabah
04:52
Öğle
12:20
İkindi
16:13
Akşam
19:37
Yatsı
21:14

Bingöl Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Pazar

Bingöl Eczanesi
Merkez
Mavi Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Genc
Karlıova Eczanesi
Karliova
Yaşar Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster
Bingöl ECZANELER
Bingöl ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Konya'da otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Konya'da otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

MSB, Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğunu bildirdi

MSB, Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğunu bildirdi

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.