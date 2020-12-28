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Bingöl’de 110 sokak hayvanı sahiplendirildi

BİNGÖL HABERLERİ  | 28.12.2020 15:57 | Son Güncelleme

Bingöl’de belediye tarafından bu yıl içinde 110 sokak hayvanını sahiplendirildiği bildirildi.Bingöl Belediyesi, 2020 yılında Geçici Hayvan Bakım Evi’nin verileri paylaştı.

Bingöl’de belediye tarafından bu yıl içinde 110 sokak hayvanını sahiplendirildiği bildirildi.
Bingöl Belediyesi, 2020 yılında Geçici Hayvan Bakım Evi’nin verileri paylaştı. Buna göre, bu yıl içinde 220 sokak hayvanını ağırlayıp tedavi ve bakımlarını yaptıklarını bildirilirken, 110 hayvanın da sahiplendirildiği aktarıldı.
Geçici Hayvan Bakım Evi’nde şuan da 190 sokak hayvanın kaldığını söyleyen Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, “Belediye olarak Allah’ın bizlere emaneti olan hayvanlara sahip çıkıyor, dilsiz dostlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Doğada bir şekilde çaresiz kalmış, yardıma muhtaç veya yaralı olan dostlarımızı hayvan bakımevimizde ağırlayarak uzman personelimiz aralığıyla bakım ve tedavilerini gerçekleştiriyor, akabinde barınma ihtiyaçlarını gideriyoruz. Barınağımızda misafir ettiğimiz dostlarımızı, sahiplendirme programıyla yeni evlerine kavuşturuyoruz” dedi.

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