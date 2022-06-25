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Bingöl'de 21 bin 66 kök Hint keneviri ele geçirildi

25.06.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de 21 bin 66 kök Hint keneviri ele geçirildi

Bingöl'de 21 bin 66 kök Hint keneviri ele geçirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 21 bin 66 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe kırsalında operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, tarlada ekili 21 bin 66 kök Hint keneviri bulundu.

Güvenlik güçleri, uyuşturucuyla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.

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