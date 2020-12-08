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Bingöl’de 210 dönümlük alana bal ormanı kuruldu

BİNGÖL HABERLERİ  | 08.12.2020 12:33 | Son Güncelleme

Bingöl’de 210 dönümlük alana 9 bin fidan ekimi yapılarak bal ormanı kuruldu.Orman İşletme İl Müdürlüğü, merkeze bağlı Ormanardı ve Güveçli köylerinde 210 dönümlük alanda bal ormanı çalışmalarını tamamladı.

Bingöl’de 210 dönümlük alana 9 bin fidan ekimi yapılarak bal ormanı kuruldu.
Orman İşletme İl Müdürlüğü, merkeze bağlı Ormanardı ve Güveçli köylerinde 210 dönümlük alanda bal ormanı çalışmalarını tamamladı. Ormana 9 bin adet Lavanta, Akasya, Mahlep, Çitlembik, Akçaağaç, Dut ve Badem fidanları dikildi. Proje kapsamında ayrıca arıcılara yüzde 80 hibeli bal sağım makinesi, daha önce önce dağıtılan 7 bin 70 adet arı kovanına ek olarak bin 500 adet daha dağıtımının yapılacağı aktarıldı.
Ormanardı ve Güveçli köyleri sınırları içinde 210 dönümlük alanda bal ormanı kurulum çalışmaları tamamlandıklarını dile getiren İl Müdürü İbrahim Börü," Yapılan çalışmalar neticesinde bal ormanına 9 bin adet Lavanta, Akasya, Mahlep, Çitlembik, Akçaağaç, Dut ve Badem fidanları dikilmiştir. İşletme Müdürlüğümüzce 2020 yılı sonu itibari ile Proje kapsamında arıcılarımıza 7 bin 70 adet arı kovanı dağıtılmış olup 2021 yılı içerisinde bin 500 adet arı kovanı ve 100 adet bal sağım makinesinin yüzde 80 hibe ile arıcılarımıza dağıtılması planlanmaktadır. Yapılan çalışmalarda amacımız arıcılığın geliştirilmesini sağlayıp bal üretimini arttırmak ve vatandaşlarımızı arıcılığa yönlendirerek ekonomik kazanç elde etmelerini sağlamaktadır”dedi.

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