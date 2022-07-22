Bingöl'de 252 bin kök Hint keneviri ve skunk ele geçirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen Eren Abluka-9 Operasyonu kapsamında 252 bin kök Hint keneviri ve skunk ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon kapsamında ilçe kırsalındaki arazide arama gerçekleştirdi.
Operasyonda, 8 tarla ve bir noktada 142 bin kök Hint keneviri, 110 bin kök skunk, 3 kilo 530 gram toz esrar, 3 su motoru ve sulama hortumu bulundu.
Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.
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