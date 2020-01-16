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  4. Bingöl’de 355 kişi istihdam edildi

Bingöl’de 355 kişi istihdam edildi

BİNGÖL HABERLERİ  | 16.01.2020 12:44 | Son Güncelleme

Bingöl’de geçtiğimiz ay içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlarda 355 kişinin istihdam edildiği bildirildi.Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, 2019 yılı Aralık ayı faaliyet raporunu açıkladı.

Bingöl’de geçtiğimiz ay içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlarda 355 kişinin istihdam edildiği bildirildi.
Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, 2019 yılı Aralık ayı faaliyet raporunu açıkladı. Raporda, 160 kişiye işbaşı eğitim programının düzenlendiği belirtilirken, 355 kişinin de istihdam edildiği aktarıldı.
Açıklamanın devamında:" 1497 kişiye İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti verilmiştir, 53 işyeri ve 12 okul ziyaret edilmiş, 437 kişiye işsizlik sigortası maaşı bağlanmıştır. 85 kişiye mesleki eğitim, 13 kişiye girişimcilik eğitimi kursu düzenlenmiştir"denildi.
Ocak ayı içerisinde danışmanlık, kurs ile programların devam edeceği belirtilirken,diğer iş ve işlemlerin de aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.

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