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Bingöl'de 665 kilogram esrar ve 10 bin 262 kök kenevir ele geçirildi

20.08.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de 665 kilogram esrar ve 10 bin 262 kök kenevir ele geçirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 665 kilogram esrar ve 10 bin 262 kök kenevir ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narko-terörizmle mücadele kapsamında istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde, ilçe kırsalında yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekildiği ve esrar elde edilerek piyasaya sürüleceği yönünde bilgi edindi.

İlçe kırsalına operasyon düzenleyen ekipler, 7 farklı noktada 665 kilogram esrar, 10 bin 262 kök kenevir, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, av tüfeği, şarjör, 24 fişek, 3 su pompası, 600 metre sulama hortumu ve 1600 metre damlama su sistemi ele geçirdi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle kent genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ile mücadeleye aralıksız devam ettiği vurgulandı.

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