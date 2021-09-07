Bingöl'de 7 bin 620 kök kenevir ve 27 kilogram esrar ele geçirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 bin 620 kök kenevir ve 27 kilogram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde ilçe kırsalında yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekildiği ve esrar elde edilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.
Söz konusu bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 4 farklı noktada 7 bin 620 kök kenevir ve tarla içerisinde kurutulmaya bırakılan 27 kilogram kubar esrar ele geçirdi.
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