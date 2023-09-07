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Bingöl’de 84 kilo esrar ele geçirildi: 3 firari şahsı arama çalışmaları sürüyor

07.09.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan uyuşturucu operasyonunda 83 kilo 500 gram esrar, 400 gram toz esrar ele geçirildi.

Bingöl’de 84 kilo esrar ele geçirildi: 3 firari şahsı arama çalışmaları sürüyor

Firari olan 3 şüpheliyi de arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Uyuşturucu Madde Kullanma’ suçuna yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, ’’Düzenlenen operasyonlar sonucu 83 kilo 500 gram esrar (Skunk) maddesi, 400 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak üç firari şahsın yakalanmasına yönelik arama çalışmaları devam etmektedir” denildi.

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