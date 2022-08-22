Bingöl'de 92 bin 630 kök Hint keneviri ele geçirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde 92 bin 630 kök Hint keneviri bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Narko Terör Operasyonu" kapsamında ilçe kırsalındaki arazide arama yaptı.

Aramada, 5 tarlada 92 bin 630 kök Hint kenevir, 35 kilo 600 gram toz esrar, 41 kilo 800 gram kenevir tohumu ve 3 bin 230 metre sulama hortumu ele geçirildi.



