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Bingöl'de ağaçtan düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi

11.10.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de ağaçtan düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.

Balgöze köyünde ceviz toplamak için evinin bahçesindeki ağaca çıkan Abdullah Çetin (73), dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan Çetin, yakınları tarafından Genç Devlet Hastanesine götürüldü.

Çetin, hastanede yaşamını yitirdi.

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