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  4. Bingöl’de arama kaydı bulunan 108 şahıs yakalandı

Bingöl’de arama kaydı bulunan 108 şahıs yakalandı

BİNGÖL HABERLERİ  | 16.01.2020 12:40 | Son Güncelleme

Bingöl polisi geçtiğimiz ay aralarında 1 ile 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan şüphelilerin de yer aldığı 108 şahsı yakaladı.Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz Aralık ayı içinde hakkında arama kaydı bulunan şahıslar hakkında geniş kapsamlı çalışma yaptı.Polisin çalışmasında 1 ile 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası ve 199 bin 870 lira para cezası bulunan şahısların yer aldığı 108 kişi yakalandı.

Bingöl polisi geçtiğimiz ay aralarında 1 ile 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan şüphelilerin de yer aldığı 108 şahsı yakaladı.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz Aralık ayı içinde hakkında arama kaydı bulunan şahıslar hakkında geniş kapsamlı çalışma yaptı.Polisin çalışmasında 1 ile 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası ve 199 bin 870 lira para cezası bulunan şahısların yer aldığı 108 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlemler yapıldı.

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