Bingöl’de aranan 3 şahıs yakalandı

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 8-12 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 818 şahıs sorgulanmış, 402 araç sorgulanmış, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 43 adet fişek, 17 adet av tüfeğine ait kartuş, 16,16 gram esrar maddesi, 4 adet extasy uyuşturucu hap, ele geçirildi. Ayrıca, 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs, 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs, aranma kaydı olan 1 şahıs olmak üzere toplamda 3 şahıs yakalanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, asayişin huzur ve temini için tüm ekiplerimiz cansiperhane şekilde büyük duyarlılıkla görevlerini sürdürmektedir" denildi.

