YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl’de aranan 92 şüpheli yakalandı

Bingöl’de aranan 92 şüpheli yakalandı

BİNGÖL HABERLERİ  | 02.11.2020 15:42 | Son Güncelleme

Bingöl’de son 1 ay içerisinde 1 ile 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 92 şahıs yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Ekim ayında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahıslar hakkında çalışma yaptı.

Bingöl’de son 1 ay içerisinde 1 ile 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 92 şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Ekim ayında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahıslar hakkında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında çeşitli suçlardan 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç., 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezaları olan D.B. ile V.A. ile dolandırıcılıktan 5 yıl hüküm giyen S.Ç. yakalandı. Çalışmasını sürdüren polis bu şüphelilerle birlikte toplam 92 aranma kaydı olan ve 1 ile 5 yıl arasında hapis cezası ve para cezası bulunan toplam 92 şahsı yakaladı.Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak, adli birimlere teslim edildi.
Öteyandan ekiplerin yaptığı çalışmalarda kayıp olarak aranan 6 kişi de bulunarak yakınlarına teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eleneceği günler öncesinden belli olmuştu! O yarışmacı böyle veda etti Eleneceği günler öncesinden belli olmuştu! O yarışmacı böyle veda etti
Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
KARDEMİR Genel Kurulu’nda yönetim listesi belirlendi
KARDEMİR Genel Kurulu’nda yönetim listesi belirlendi
Pazarlar’da misafirlik ve hane ziyaretleri yasaklandı
Pazarlar’da misafirlik ve hane ziyaretleri yasaklandı
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in kurtuluş anını paramedik Tolga Ünsel anlattı:
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in kurtuluş anını paramedik Tolga Ünsel anlattı:
Emlak ve çevre temizlik vergi ödemesi 30 Kasım’a kadar
Emlak ve çevre temizlik vergi ödemesi 30 Kasım’a kadar
Burhaniye’de Dr. Berna Tuncel yaşamını yitirdi
Burhaniye’de Dr. Berna Tuncel yaşamını yitirdi
Denizli’de mahalle muhtarı vatandaşlarla deprem bölgesine yardım gönderdi
Denizli’de mahalle muhtarı vatandaşlarla deprem bölgesine yardım gönderdi

Bingöl Namaz Vakitleri 2 Kasım Pazartesi

İmsak
05:16
Sabah
06:39
Öğle
12:07
İkindi
14:58
Akşam
17:24
Yatsı
18:42

Bingöl Nöbetçi Eczaneler 2 Kasım Pazartesi

Deva Eczanesi
Merkez
Uydukent Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Genc
Karlıova Eczanesi
Karliova
Yıldız Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.