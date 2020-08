Bingöl’de başarılı kayakçılara tablet hediye edildi

Bingöl’de ‘Kardan Sohbetler’ projesi kapsamında başarılı kayakçılara tablet hediye edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, Türkiye Kayak Federasyonu Kayak Bingöl İl Temsilcisi Cevdet Can ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Baş Antrenörü Abbas Aktaş, UMAK tarafından hazırlanan ‘Kardan Sohbetler’ projesi kapsamında Belediye Başkanı Erdal Arıkan’ı makamında ziyaret etti.Ziyarette Başkan Arıkan başarılı 7 alp disiplini sporcusuna tablet hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ödül almaya hak kazanan sporcuları tebrik eden Başkan Arıkan, “Spor ve sporcuyu desteklemek, ilimizde sporcu altyapısını oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu anlamda böylesi etkinlikleri önemsiyor, çeşitli spor dallarında yeteneği olan genç kardeşlerimizin doğru kanallara yönlendirilmesi için desteklerimizi sürdürüyoruz. Bingöl Belediyesi olarak bir yandan ilimizdeki spor kulüplerini desteğimizi sürdürürken, diğer yandan Yaşamspor Kulübümüzle her yıl başarılı sporcular yetiştiriyor, birbirinden güzel başarılara imza atıyoruz. Bugün burada ödül almaya hak kazanan genç kardeşlerimi kutluyor, projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Kayak Federasyonu Kayak İl Temsilcisi Cevdet Can ise sporun ve kayak sporunun gelişmesi için bütün imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Can, “Kayak dalında imkanlar ölçüsünde çocuklarımızı sportif aktivitelerin içine almaya çalışıyoruz. Branşlara göre özellikle başarılı sporcularımıza destek olmaya çalışıyoruz. Bu manada sporcularımıza katkı sunan, ödüllendirerek rekabet ortamı sağlayan UMAK’a bölgem ve sporcularım adına teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra başarılarımıza daha büyük başarılar katacağız. UMAK projesini düzenleyip, geliştiren herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.