YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl’de belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması

Bingöl’de belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması

19.01.2021 15:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl’de etkili olan kar yağışının ardından belediye ekiplerinin yoğun kar mesaisi başladı.Çalışan ekiplerin, cadde ve sokakları kardan temizlemek için 24 saat mesai yaptığı aktarıldı.Bingöl Belediyesi karla mücadele ekipleri, önceki gün başlayan ve aralıksız etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle ilk andan itibaren çalışmalara başladı.

Bingöl’de etkili olan kar yağışının ardından belediye ekiplerinin yoğun kar mesaisi başladı.Çalışan ekiplerin, cadde ve sokakları kardan temizlemek için 24 saat mesai yaptığı aktarıldı.
Bingöl Belediyesi karla mücadele ekipleri, önceki gün başlayan ve aralıksız etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle ilk andan itibaren çalışmalara başladı. Şehir içi trafiğin aksamaması için tüm mahallelerde ve ana yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması ile birlikte yaya kaldırımlarında temizlik çalışmalarını sürdüren ekiplerin 24 saat esasına göre çalışma yürüttüğü kaydedildi.
Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nce yapılan açıklamada, 120 personel ve 25 araçla il genelinde karla mücadelenin yoğun bir şekilde devam ettirildiği belirtildi.
Açıklamada, “Ana arterlerde yapılan kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra ara il genelinde tüm sokaklarda da sırasıyla küreme ve tuzlama çalışmaları yapılıyor. Ayrıca kaldırımlarda da yürütülen karla mücadele çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. İl genelinde ulaşım ve yaya trafiğinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tüm ekiplerimiz gece ve gündüz karla mücadele çalışmalarını sürdürecektir” denildi.

“Kar kütlelerine karşı dikkatli olun”
Vatandaşların kar ve buz kütlelerine karşı dikkatli olması gerektiğine değinilen açıklamada, “Çarşı merkezi başta olmak üzere kent genelinde çatılardan düşebilecek kar ve buz kütlelerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşaması için yapılan uyarıları dikkate alması gerekmektedir. Karla mücadele çalışmasını yürüten ekiplerimiz, çarşı merkezinde özellikle ana arterlerde yapılan araç parklarından dolayı zor anlar yaşamakta. Tüm araç sahiplerimizin duyarlılık göstererek, araçlarını daha uygun alanlarda park etmelidir”ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı
Bir kahreden haber de Bingöl'den!Bir kahreden haber de Bingöl'den!
1/

Bingöl Namaz Vakitleri 19 Ocak Salı

İmsak
06:00
Sabah
07:26
Öğle
12:34
İkindi
15:08
Akşam
17:31
Yatsı
18:52

Bingöl Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Salı

Düzağaç Eczanesi
Merkez
Namet Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Genc
Karlıova Eczanesi
Karliova
Solhan Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster
Bingöl ECZANELER
Bingöl ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer Haberler

Kar nedeniyle diyalize gidemeyen hastaya UMKE ulaştı

Kar nedeniyle diyalize gidemeyen hastaya UMKE ulaştı

Bingöl’de kar nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verildi

Bingöl’de kar nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: "2021 yenilenme, reform ve büyüme yılı olacak"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: "2021 yenilenme, reform ve büyüme yılı olacak"

Bingöl’de süt üreticilerine 3 milyon 473 bin TL destek verildi

Bingöl’de süt üreticilerine 3 milyon 473 bin TL destek verildi

Bingöl, Elazığ, Muş ve Erzurum karayolu tipi nedeniyle araç trafiğine kısıtlandı

Bingöl, Elazığ, Muş ve Erzurum karayolu tipi nedeniyle araç trafiğine kısıtlandı

AK Parti Bingöl İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Bingöl İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.