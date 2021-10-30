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Bingöl'de çatıdan düşen işçi ağır yaralandı

30.10.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de çatıdan düşen işçi ağır yaralandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de okulun çatısından düşen Suriyeli işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, inşaat firmasında çalışan Suriye uyruklu Ahme el-İsa (22), kent merkezindeki okulun çatısında onarım yaptığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

Çalışma arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekibince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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