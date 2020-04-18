YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl'de çiftçilere yüzde 75 hibeyle verilen tohumlar toprakla buluştu

Bingöl'de çiftçilere yüzde 75 hibeyle verilen tohumlar toprakla buluştu

BİNGÖL HABERLERİ  | 18.04.2020 12:23 | Son Güncelleme

Bingöl'de çiftçilere yüzde 75 hibeyle verilen tohumlar toprakla buluştu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürerken çiftçiler, devlet desteğiyle aldıkları tohumları bereketli topraklarla buluşturuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, salgın nedeniyle üretimde durgunluk yaşanmaması ve tarım sektörünün zarar görmemesi için başlatılan "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı" kapsamında Bingöl'ün de aralarında bulunduğu 21 ilde çiftçilere yüzde 75 hibeli sertifikalı tohum desteği verildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkede gıda arzında sorun yaşanmaması için verilen destekten yararlanan çiftçiler, aldıkları tohumların ekimine başladı.

- "Devletimizin desteği sayesinde tarlamız boş kalmadı"

Merkeze bağlı Kılçadır köyündeki 100 dönüm alanda nohut eken çiftçi Ahmet Buğu, yaptığı açıklamada, ülkede tarımsal üretime katkı sunmak için yıllardır boş olan tarlasını ektiğini söyledi.

Devletten aldığı tohumları üretime dönüştüreceğini anlatan Buğu, "Sayın Valimiz ve Tarım İl Müdürlüğü bir proje hazırlamış, nohut ve kuru fasulye tohumu getirmişler. Ben nohut düşündüm. Şu anda tarlama ekiyorum. Devletimizin desteği sayesinde tarlamız boş kalmadı. Bunun için yetkililerimize teşekkür ediyorum. Tohum devletimizden, bakımı bizden." ifadelerini kullandı.

Buğu, bir aksilik olmaması halinde 8. ayda ektiği ürünün hasadını yapacağını dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklamasıCerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklaması
Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!
Anahtar Kelimeler:
Bingöl tohum desteği

En Çok Okunan Yerel Haberler

Glütensiz ekmek ve simit

Glütensiz ekmek ve simit

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Muhtardan ağaçlandırma seferberliği

Muhtardan ağaçlandırma seferberliği

"Altın Kızlar" Tokyo Olimpiyatları'na evlerinde hazırlanıyor

"Altın Kızlar" Tokyo Olimpiyatları'na evlerinde hazırlanıyor

DYP’li eski milletvekili son yolculuğuna uğurlandı

DYP’li eski milletvekili son yolculuğuna uğurlandı

Dilovası’nda öğrenciler 23 Nisan şiirleri ile yarışacaklar

Dilovası’nda öğrenciler 23 Nisan şiirleri ile yarışacaklar

Bingöl Namaz Vakitleri 18 Nisan Cumartesi

İmsak
04:01
Sabah
05:30
Öğle
12:22
İkindi
16:05
Akşam
19:05
Yatsı
20:28

Bingöl Nöbetçi Eczaneler18 Nisan Cumartesi

Fırat Eczanesi
Merkez
Saray Eczanesi
Merkez
Ulaş Eczanesi
Genc
Karlıova Eczanesi
Karliova
Solhan Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bingöl’de üretilen siperler, sağlıkçılara teslim edilmeye başlandı

Bingöl’de üretilen siperler, sağlıkçılara teslim edilmeye başlandı

Bingöl’de 3 bin yıllık höyük bulundu

Bingöl’de 3 bin yıllık höyük bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.