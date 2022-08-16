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Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

16.08.2022 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Merkeze bağlı Ağaçeli köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, müdahale ettikleri yangını büyümeden söndürdü.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bingöl orman

Bingöl Namaz Vakitleri 16 Ağustos Salı

İmsak
03:53
Sabah
05:25
Öğle
12:27
İkindi
16:14
Akşam
19:20
Yatsı
20:46
Bingöl ECZANELER
Bingöl ATM’LER

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