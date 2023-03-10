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Bingöl'de depreme karşı zemin yapısı inceleniyor

10.03.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl Belediyesi tarafından deprem tedbirleri kapsamında zemin yapısına ilişkin jeofizik çalışmaları yürütülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi için zemin yapısı ve sınıflandırılması çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalar çerçevesinde 6 mahallede 86 farklı noktadaki zeminde jeofizik ölçümler yapan ekipler, diğer bölgelerde de çalışma yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından kentte zemin yapısına ilişkin kapsamlı çalışma yürütüldüğünü belirtti.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekiplerle şehrin zemin yapısına ilişkin başlatılan yerbilimi çalışmaları gerçekleştirildiğini aktaran Arıkan, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar Yenişehir, Yeni, Yeşilyurt, Bahçelievler, Mirzan ve İnönü mahallerinde toplamda 86 noktada jeofizik ölçümler yapılmıştır. Diğer mahallelerde çalışmalar devam etmektedir. Toplamda 400 noktada çalışma sürdürülecek. Jeofizik çalışmalar tamamlandıktan sonra jeolojik zemin etütleri ve paleosismoloji çalışmalarına start verilecektir. Bu çalışmayla birlikte ilimizin genel zemin sınıfının belirlenmesi ve riskli bölgelerin tespiti sağlanacaktır. Çalışmalar tamamlanıp riskli alanlar belirlendikten sonra bu bölgelerin riskli alan ilan edilmesi ve TOKİ aracılığıyla dönüştürülmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ilgili raporlar gönderilecektir."

Arıkan, paydaş kurum ve oda başkanlıklarıyla gerçekleştirdikleri riskli yapı envanteri çalışmaları kapsamında da 514 binada inceleme yapıldığını kaydetti.

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deprem Bingöl zemin

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