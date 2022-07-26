YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl'de diş hekimini darbettiği öne sürülen şüpheli yakalandı

Bingöl'de diş hekimini darbettiği öne sürülen şüpheli yakalandı

26.07.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de diş hekimini darbettiği öne sürülen şüpheli yakalandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de görevi başındaki diş hekimini darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görev yapan diş doktoru Hakan Göktaş'ın, görevi başındayken bir hastanın saldırısına uğradığı belirtildi.

Diş hekimini darbeden şüphelinin polis ekiplerince gözaltına alındığı ifade edildi.

Olayla ilgili başlatılan adli sürecin takip edileceğine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sağlık hizmetleri kamu adına kesintisiz sunulan özellikli bir hizmet olup, sağlıkta şiddet, aynı zamanda kamu yararına karşı yapılmış çirkin bir eylemdir. Dolayısıyla doktorumuza karşı gerçeklesen bu şiddet olayı utanç vericidir. Vatandaşlarımıza fedakarca hizmet sunma gayretiyle görev yapan çalışanımızın bu tür şiddet olayına maruz kalması asla kabul edilemez. Her zorluğa karşı görevini en iyi şekilde sunma gayretiyle çalışan ve hedefi sadece hastalara yardım etmek olan doktorumuza yönelik gerçekleşen bu saldırı bizleri derinden üzmüştür. Meslektaşımıza yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor, bu tür şiddet olaylarının bir daha yaşanmamasını diliyor, meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kişi aranıyorMurat Nehri'nde akıntıya kapılan kişi aranıyor
GÜNCELLEME 2 - Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyorGÜNCELLEME 2 - Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Balıkesir'de teknenin batması sonucu ölen kişinin cenazesi defnedildiBalıkesir'de teknenin batması sonucu ölen kişinin cenazesi defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Diş hekimi Bingöl il sağlık müdürlüğü saldırı

Bingöl Namaz Vakitleri 26 Temmuz Salı

İmsak
03:25
Sabah
05:07
Öğle
12:30
İkindi
16:22
Akşam
19:43
Yatsı
21:17
Bingöl ECZANELER
Bingöl ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tanga tulumunu gören bir daha baktı! “Bu nasıl dekolte?”

Tanga tulumunu gören bir daha baktı! “Bu nasıl dekolte?”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Vücudunun değişimini gösterdi! Tamamen çıplak paylaştı

Vücudunun değişimini gösterdi! Tamamen çıplak paylaştı

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.