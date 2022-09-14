Bingöl'de ekmek fırınına ait depoda çıkan yangın hasara yol açtı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de ekmek fırınına ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İnalı Mahallesi'ndeki bir ekmek fırınına ait depoda gece henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın depoda hasara neden oldu.
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