Bingöl'de Eren Abluka-9 operasyonunda 30 kilogram esrar ele geçirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen Eren Abluka-9 operasyonunda 30 kilo 840 gram toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon kapsamında ilçe kırsalındaki arazide arama gerçekleştirdi.

Operasyonda, araziye gizlenmiş 3 çuval içerisinde 30 kilo 840 gram toz esrar bulundu.

Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.



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