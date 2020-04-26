YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl’de fedakar sağlıkçılara iftar hizmeti

Bingöl’de fedakar sağlıkçılara iftar hizmeti

BİNGÖL HABERLERİ  | 26.04.2020 20:45 | Son Güncelleme

Bingöl Belediyesi, Korona virüs nedeniyle evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarına kaldıkları yurt ve öğretmenevine her gün iftar yemeği gönderiyor.Korona virüsle mücadelenin başkahramanları olan sağlıkçıların iftar yemeğini kentte belediye karşılıyor.Belediye mutfağında her gün hijyenik bir şekilde hazırlanan ve paketlenen iftar yemekleri, evlerine gidemeyen 175 sağlık personeline kaldığı öğretmenevi ve yurtlara götürülüp teslim ediliyor.Sağlık çalışanları bu zorlu süreçte belediyenin yaptığı olduğu ikramdan memnun olduklarını dile getirdi.Salgın nedeniyle evine gidemeyen ve Öğretmenevinde misafir edilen Bingöl Devlet Hastanesi Acil Servis Doktoru Lütfü İhsan,"Biz bu aziz vatanın saygı değer evlatlarının huzuru ve sağlığı için canla başla çalışırken, öğretmenevinde bizleri misafir ediyor devletimiz sağolsun.

Bingöl Belediyesi, Korona virüs nedeniyle evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarına kaldıkları yurt ve öğretmenevine her gün iftar yemeği gönderiyor.
Korona virüsle mücadelenin başkahramanları olan sağlıkçıların iftar yemeğini kentte belediye karşılıyor.Belediye mutfağında her gün hijyenik bir şekilde hazırlanan ve paketlenen iftar yemekleri, evlerine gidemeyen 175 sağlık personeline kaldığı öğretmenevi ve yurtlara götürülüp teslim ediliyor.Sağlık çalışanları bu zorlu süreçte belediyenin yaptığı olduğu ikramdan memnun olduklarını dile getirdi.
Salgın nedeniyle evine gidemeyen ve Öğretmenevinde misafir edilen Bingöl Devlet Hastanesi Acil Servis Doktoru Lütfü İhsan,"Biz bu aziz vatanın saygı değer evlatlarının huzuru ve sağlığı için canla başla çalışırken, öğretmenevinde bizleri misafir ediyor devletimiz sağolsun. Ve yine bu süreçte Ramazan ayı için belediyemiz çok güzel bir iftar desteği de sağladı. Bu vesileyle belediyemize, tüm Bingöl halkına teşekkür ediyorum” dedi.
Bu zorlu süreçte kendilerinin yalnız bırakmadığını aktaran Sağlık Personeli Murat Esen, Koronavirüsle savaştıkları bu günlerde iftar yemeğinin kendilerine geldiğini ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Bir kahreden haber de Bingöl'den!Bir kahreden haber de Bingöl'den!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Başkan Özdemir: "Teşekkürler Havza”

Başkan Özdemir: "Teşekkürler Havza”

Darende’de sokaklar boş kaldı

Darende’de sokaklar boş kaldı

Motosiklet hırsızı suçüstü yakalandı

Motosiklet hırsızı suçüstü yakalandı

Bingöl Namaz Vakitleri 26 Nisan Pazar

İmsak
03:47
Sabah
05:19
Öğle
12:21
İkindi
16:07
Akşam
19:12
Yatsı
20:38

Bingöl Nöbetçi Eczaneler26 Nisan Pazar

Baran Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Genc
Karlıova Eczanesi
Karliova
Yaşar Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bingöl’de Ramazan ayı tedbirleri toplantısı

Bingöl’de Ramazan ayı tedbirleri toplantısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.