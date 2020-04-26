Bingöl’de fedakar sağlıkçılara iftar hizmeti

Bingöl Belediyesi, Korona virüs nedeniyle evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarına kaldıkları yurt ve öğretmenevine her gün iftar yemeği gönderiyor.

Korona virüsle mücadelenin başkahramanları olan sağlıkçıların iftar yemeğini kentte belediye karşılıyor.Belediye mutfağında her gün hijyenik bir şekilde hazırlanan ve paketlenen iftar yemekleri, evlerine gidemeyen 175 sağlık personeline kaldığı öğretmenevi ve yurtlara götürülüp teslim ediliyor.Sağlık çalışanları bu zorlu süreçte belediyenin yaptığı olduğu ikramdan memnun olduklarını dile getirdi.

Salgın nedeniyle evine gidemeyen ve Öğretmenevinde misafir edilen Bingöl Devlet Hastanesi Acil Servis Doktoru Lütfü İhsan,"Biz bu aziz vatanın saygı değer evlatlarının huzuru ve sağlığı için canla başla çalışırken, öğretmenevinde bizleri misafir ediyor devletimiz sağolsun. Ve yine bu süreçte Ramazan ayı için belediyemiz çok güzel bir iftar desteği de sağladı. Bu vesileyle belediyemize, tüm Bingöl halkına teşekkür ediyorum” dedi.

Bu zorlu süreçte kendilerinin yalnız bırakmadığını aktaran Sağlık Personeli Murat Esen, Koronavirüsle savaştıkları bu günlerde iftar yemeğinin kendilerine geldiğini ifade etti.

