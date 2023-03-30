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Bingöl’de fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar, belediye ekiplerince kaldırılıyor

30.03.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl’ün Genç ilçesinde fırtına nedeniyle devrilen ağaçları belediye ekipleri kaldırıyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından bölge ve Bingöl genelinde şiddetli yağış ve fırtına etkili olmuştu. Fırtına nedeniyle Genç ilçesindeki birçok noktada çatılar ve ağaçlar devrildi.

Devrilen ağaçların kaldırılması için çalışma yapan Genç Belediyesinden yapılan açıklamada, "Şiddetli yağış ve fırtına sonrası olumsuzlukların yaşandığı bölgelerimizde çalışmalarımız aralıksız sürüyor. İlçemizde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonrası ekiplerimizin kanal temizliği, mazgal temizliği ve devrilen ağaçları kaldırma çalışmaları devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

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