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Bingöl’de gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

BİNGÖL HABERLERİ  | 17.09.2020 16:43 | Son Güncelleme

Bingöl’de, terörle mücadelede gazi olan askerlere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Bingöl Valiliği’ne gönderilen Devlet Övünç Madalyaları ve Beratlarının Tevcihi töreni düzenlendi.

Bingöl’de, terörle mücadelede gazi olan askerlere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Bingöl Valiliği’ne gönderilen Devlet Övünç Madalyaları ve Beratlarının Tevcihi töreni düzenlendi. Programa Vali Kadir Ekinci, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ercan Aygündüz, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Emin Çakan katıldı. Törende Vali Ekinci, 2017 yılında Hakkari Şemdinli’de gazi olan İdris Tuğunmuş ve 2016 yılında Şırnak’ta gazi olan Uzman Çavuş Ferhat Erce’ye Cumhurbaşkanı Erdoğan adına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı’nı tevdi etti.
Şehit aileleri ve gazilere minnet, şükran duygularını belirten Vali Kadir Ekinci,"Şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz sayesinde bugün bu topraklarda yaşıyoruz. Şehit ve gazilerimize olan minnet borcumuzu asla unutmadık, unutmayacağız. Rabbim şehitlerimize cennetiyle, cemaliyle muamele eylesin inşallah” dedi.
Tören sonunda şehit ve gaziler için dua edildi.

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