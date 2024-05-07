Bingöl'de ilik nakli bekleyen çocuğa destek için kermes düzenlendi

İlçede yaşayan ve 4 yıldır ilik nakli bekleyen 7 yaşındaki Çınar Eymen Çakar için Bingöl Üniversitesi Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda öğretim görevlileri Vildan Burulday ile Ümran Elkuyuncu öncülüğünde "Çınar Eymen'e Umut Ol" adlı kermes düzenlendi.

Baba Ergin Çakar, çocuğunun tedavisinin Malatya'da devam ettiğini belirterek, "Oğlum için Ümran ve Vildan hocamız aracılığıyla öğrencilerin desteğiyle kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında düzenlenen kermes için hocalarımıza ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Vildan Burulday da Çınay Eymen Çakar'ın ilik nakli tedavisine bir nebze de katkıda bulunabilmeyi amaçladıklarını ifade ederek," Bu süreçte bize destek olan, katkılarını sunan, desteklerini esirgemeyen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık." ifadelerini kullandı.

Kermeste, ayrıca yüz boyama etkinliği, palyaço gösterisi ve çeşitli etkinlikler düzenlendi, Çınar Eymen Çakar da arkadaşlarıyla eğlendi.

Kermesten elde edilen gelir, Çakar'ın tedavisi için bağışlanacak.





