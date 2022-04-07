Bingöl'de kablo hırsızlığı suçundan bir şüpheli tutuklandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de fiber optik kablosu çaldığı gerekçesiyle yakalanan bir zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kültür Mahallesi'nde fiber optik kablo çalındığı yönüne ihbar aldı.

Bölgeye giden ekipler, T.Y'yi suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.



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