Bingöl'de kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde iki günüdür yoğun kar yağışı yaşandığı anımsatıldı.

Ulaşımda yaşanacak olumsuzluklara karşı merkez ve tüm ilçelerde resmi, özel örgün yaygın eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş, gündüz bakımevlerinde eğitime 21 Ocak Cuma ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

