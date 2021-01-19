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Bingöl’de kar nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verildi

19.01.2021 15:21 | Son Güncelleme:
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Bingöl’de kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim yapan tüm eğitim kurumları 2 günlüğüne tatil edildi.

Bingöl’de kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim yapan tüm eğitim kurumları 2 günlüğüne tatil edildi. Öteyandan hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı bildirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Devam eden yoğun kar yağışına bağlı olarak öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için, merkez ve merkeze bağlı tüm özel öğretim kurumlan bünyesindeki Rehabilitasyon Merkezleri ve Kişisel Gelişim Kursları ile yüz yüze eğitim yapan tüm özel/resmi anaokullarında 19.01.2021 ve 20.01.2021 tarihleri arasında 2 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile görevliler de aynı tarihlerde idari izinli sayılacaklardır” denildi.

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